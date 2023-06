Ascolti tv | i dati di lunedì 5 giugno 2023

(Di martedì 6 giugno 2023) Bene in replica Blanca Nella serata di ieri,, in onda su Rai Uno la replica della fiction Blanca ha conquistato 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share. Alle spalle, su Canale 5, l’appuntamento serale con l’Isola dei Famosi registra 2.388.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles si ferma a 952.000 spettatori (5%). Su Italia1 L’incredibile Hulk ottiene 1.127.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Report è seguito da 1.661.000 spettatori con l’8.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 949.000 spettatori (6.5%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la seconda puntata della stagione di 'Blanca' conquista 2.688.000 spettatori pari al 19.5% di share. Per Rai 2 'NCIS Los Angeles Stagione 14 Episodio 20' piace a 952.000 spettatori ...Dalle 10.00 saranno trasmessi iAuditel e lo share della prima serata di ieri , lunedì 5 giugno 2023 . Su Rai 1 'Blanca' (in replica) ha conquistato 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre ' Isola dei famosi 2023 il ...TV, Isola dei Famosi ottava puntata 5 giugno:auditel L' #isoladeifamosi chiudendo più tardi cresce in share al 19.5% ma scende a soli 2,3mln #Blanca in replica a 2,6mln (15.2%) #...

Ascolti tv e dati Auditel 4 giugno: domina Blanca su Rai 1, poi la festa scudetto del Napoli e "Il Papa buono" Virgilio Notizie

La nuova serie di Sam Levinson ha esordito ieri notte sul servizio streaming di HBO, vediamo come sono andate le visualizzazioni.Esordio interlocutorio per The Idol sulla HBO: gli ascolti di domenica sera sono inferiori alla premiere di Euphoria ...