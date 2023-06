Ascolti 5 giugno | quanto ha fatto l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi

(Di martedì 6 giugno 2023) Parliamo di. Ieri sera, lunedì 5, è andata in ondadella 17esima edizione dedei. Il televoto ha decretato la doppia uscita di Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci che sono stati spediti sull’Ultima Spiaggia dove hanno accettato entrambi di continuare. Ilary Blasi ha così aperto un televoto flash che ha visto l’eliminazione definitiva del cantante dei Jalisse. Fabio è ufficialmente eliminato e deve tornare in Italia! #Isola pic.twitter.com/y0JQb9oAVn —dei(@IsolaDei) June 5, 2023 Nel corso dellaPamela Camassa ha conquistato il primo pass per la finale, mentre in nomination sono finiti Helena Prestes per volere del gruppo e Gian Maria Sainato ...

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la seconda puntata della stagione di 'Blanca' conquista 2.688.000 spettatori pari al 19.5% di share. Per Rai 2 'NCIS Los Angeles Stagione 14 Episodio 20' piace a 952.000 spettatori ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri , lunedì 52023 . Su Rai 1 'Blanca' (in replica) ha conquistato 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre ' Isola dei famosi 2023 il reality show su Canale 5 , ha ottenuto 2.388.000 spettatori ...TV, Isola dei Famosi ottava puntata 5: dati auditel L' #isoladeifamosi chiudendo più tardi cresce in share al 19.5% ma scende a soli 2,3mln #Blanca in replica a 2,6mln (15.2%) #...

Ascolti tv sabato 3 giugno: chi ha vinto tra Il Volo- Tutti per uno e I Migliori anni Fanpage.it

Come sono andati gli ascolti tv del 5 giugno La settimana è iniziata col confronto Rai-Mediaset. Vediamo i dati e lo share.Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di Isola 17, il reality show condotto come sempre da Ilary Blasi. In studio a Milano, insieme a ...