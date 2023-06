Arriva l' escalation L' allarme di Paragone per la guerra in Ucraina

(Di martedì 6 giugno 2023) La diga di Kakhovka nell'meridionale, e sotto il controllo degli invasori russi, è saltata in aria. La sua esplosione è gravissima perché è parte di una centrale idroelettrica nella città portuale di Nova Kakhovka, sul fiume Dnipro, a 30 chilometri da Kherson e portava l'acqua per rifornire la penisola di Crimea e soprattutto gli impianti di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Chi l'ha fatta saltare in aria? L'esercito di Putin per fermare la controffensiva dei soldati di Kiev o gli ucraini per mettere in difficoltà il Cremlino davanti al mondo? Ucraini e russi si accusano a vicenda, mentre gli Usa si sono espressi con cautela: “Al momento non possiamo dire cosa sia accaduto”. Intanto, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha dichiarato che “probabilmente ci sono numerosi morti". Il Consiglio di Sicurezza ...

Nelle ultime ore l'di attacchi, insulti e paragoni: dall'immarcescibile vento fascista ... Ma non solo, quila bordata a tutti gli integralisti del mondo Lgbt : "Io non sopporto la ...Ci sono molti modi in cui si può guardare The Idol , la chiacchieratissima serie Hbo chedal 5 giugno su Sky e Now . Chiacchieratissima perché già gli ingredienti con cui è stata ......È previsto che l'inviato del Vaticano per l'Ucraina, il Cardinale Matteo Zuppi, che oggia Kiev, visiti anche Mosca, scrive l'agenzia russa Tass citando una 'fonte informata in ...dei ...

Tensioni in Kosovo, gli inviati speciali lavorano a de-escalation: "Il premier Kurti non collabora" RaiNews

I due diplomatici Ue e Usa - giunti nella regione - vogliono un immediato accordo che porti a nuove elezioni e ritorno al dialogo, ma a nord resta alta la tensione con nuove proteste nei comuni a magg ...Temperature previste per i prossimi giorni Arriverà o no il caldo estivo, quello ad oltre 30°C per intenderci Dopo una Primavera a dir poco agitata ed un inizio di Giugno ancora alquanto instabile e ...