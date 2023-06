Arriva INAD | l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali Di cosa si tratta e perché è utile

Leggi su fmag

(Di martedì 6 giugno 2023) Sarà virtualmente inaugurato, a partire dal prossimo 6 luglio, il nuovo servizio– acronimo di Indicedei– promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Infocamere. A partire da oggi, però, i cittadini possono già accedere al servizioper registrare il proprioo digitale, come per esempio un indirizzo Pec o REM attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Come funziona, ilo digitale Bando alla burocraticizzazione dei passaggi: secondo il Ministero, registrarsi al servizioè semplice. Occorre, infatti, collegarsi al sito dedicato con Spid, CIE o ...