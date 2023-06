Arnold Schwarzenegger rivela che il padre era un tiranno schizofrenico che soffriva di stress post-traumatico

(Di martedì 6 giugno 2023) L'attore, nella docuserie sulla sua vita, ha parlato delnazista che lo picchiava e terrorizzava da bambino., nel primo episodio della docuserie dedicata alla sua vita e carriera, ha parlato delGustav, un nazista che ha compiuto per anni abusi sui membri della sua famiglia. L'attore ha spiegato che la sua infanzia è stata piuttosto complicata a causa dei comportamenti, in certi casi "brutali", dei suoi genitori. Un'infanzia complicata Ricordando gli anni in cui era un bambino,ha sottolineato che la sua generazione ha affrontato le conseguenze della seconda guerra mondiale, visto che l'Austria stava facendo i conti con gli uomini che avevano combattuto ed erano tornati ...

