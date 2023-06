Arnold Schwarzenegger | ' Dopo la morte più nulla Chi dice il contrario mente'

non crede nel paradiso . O meglio, crede che non ci sia differenza tra paradiso e inferno perché entrambi rappresenterebbero solo delle fantasie dell'uomo. Ad affermarlo è l'...ammette le sue colpe. E lo fa quando sta per andare in streaming la docuserie Netflix che racconta la sua parabola professionale, personale e politica. L'ex governatore della ...L attore ricorda il giorno in cui rivel a Maria Shriver di aver avuto un figlio, Joseph, oggi 25 anni, dalla loro governante Mildred Baena.ricorda l esatto momento in cui rivel all allora moglie di avere avuto un figlio dalla ...

Arnold Schwarzenegger ammette i suoi errori commentando le accuse di molestie e il suo tradimento Movieplayer

Arnold Schwarzenegger non crede nel paradiso. O meglio, crede che non ci sia differenza tra paradiso e inferno perché entrambi rappresenterebbero solo delle fantasie dell'uomo.Shane Black, i contrasti con la Columbia e quella forte anima citazionista: i trent'anni di Last Action Hero di John McTiernan, un film da riscoprire ...