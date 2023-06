Leggi anche Caraperdere i 'consigli' e vieni al Pride, l'evento dove democrazia e vita danno il meglio di sénon parteciperà ai Pride: 'Coperta di insulti per le mie parole di ...Amici 23,il talent Le ipotesi Sulla popolare cantante - di recente al centro delle polemiche per via di alcune sue discutibili asserzioni - da diverse settimane si discute circa una ...Leggi anche Nei secoli fedele: elogio della normalità Giornata contro Omofobia, l'Italia non ripudia la discriminazione e punisce i bambini Caraperdere i 'consigli' e vieni al Pride, l'...

Arisa lascia Amici In ballo The Voice Kids e Pechino Express Novella 2000

L'appuntamento con Amici 23 torna da settembre in poi nella fascia del pomeriggio e intanto emergono i primi retroscena sul cast della prossima edizione. Maria De Filippi continuerà ad essere al timon ...Il baby talent condotto da Antonella Clerici è stato confermato per la seconda stagione, non c’è dubbio, mentre restano i dubbi su parte della giuria, dei coach. Sono loro il pezzo forte in ogni ...