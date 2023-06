Arce Emergenza nubifragio | l’assessore regionale Elena Palazzo incontro il sindaco Germani

... conoscere un piano sanitario di soccorso, conoscere un piano died evacuazione, gestire ... Presente anche il Comandante della Polizia Locale, il Comandante della Stazione Carabinieri di...L'iniziativa torna dopo tre anni di stop, a causa dall'pandemica, ed è riservata agli ... Centro Inchieste Dialettali 'La Ciocia' di(FR) MENZIONI PER PRO LOCO UNPLI Per la diffusione ...L'iniziativa torna dopo tre anni di stop, a causa dall'pandemica, ed è riservata agli ... Centro Inchieste Dialettali "La Ciocia" di(FR) MENZIONI PER PRO LOCO UNPLI Per la diffusione ...

Arce - Emergenza maltempo, arriva l'assessore regionale ioWebbo

L'impianto sorge sul rio San Giacomo e sul rio San Rocco, nei territori di Arce e Ceprano: la decisione è finalizzata a contrastare pericoli ...