Arbitri | Rocchi | ' La media dei rigori data si è abbassata | bene così'

È utile, oltretutto, perché giocatori eche vanno in Europa sono già abituati' dice Gianluca, designatore della Can A e B che illustra e spiega mentre il presidente dell'Aia (dal 16 ...Commenta per primo Stop alle ammonizioni ai giocatori che protestano verso il pubblico se vittime di insulti razzisti . E' quanto ha detto il designatore degliGianlucanell'odierno incontro con i media, specificando: 'Soprattutto noisappiamo cosa significa essere oggetto di insulti, specialmente sui campetti di periferia. Non è ......della serie A è arrivato il momento anche di dare un giudizio ai direttori di gara che il designatore Gianlucaha utilizzato nel corso del campionato : ecco dunque il pagellone degli...

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha spiegato che i calciatori che si ribellano agli insulti razzisti dei tifosi non saranno più ammoniti. Ecco le sue parole riportate da ...Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Paolo Valeri e Massimiliano Irrati nel mondo del calcio giocato. I due arbitri internazionali infatti hanno deciso, in modo autonomo, di ...