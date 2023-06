Apple Vision Pro | ecco il nuovo visore per la realtà aumentata

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 giugno 2023) La sfida nellamista ha da oggi un altro concorrente:. La compagnia di big tech di Cupertino ha presentato il suoAr/Vr per «mixed reality», omista. L'Pro si presenta come una specie di maschera da sci in alluminio, con linee studiate per seguire il viso, ma con «super poteri», dotata di telecamere puntate verso l'esterno e verso l'interno in grado di offrire unavirtuale di alto livello. Il prezzo è di 3.499 dollari e sarà immesso sul mercato all'inizio del 2024: l'esatta data di uscita è ancora segreta. Inoltre non è chiaro quando sarà disponibile in Italia. L'evento show di presentazione si è tenuto all'Park di Cupertino, in California, e il Ceo Tim Cook è stato ...