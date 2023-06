Anziana morta da dieci anni | badante intasca 150mila euro di pensione

Avrebbe incassato per 10 anni la pensione della donna che aveva assistito come badante, e deceduta nel maggio del 2012. E' la presunta truffa da oltre 150mila euro scoperta dalla Guardia di finanza di ...L'a cui faceva da badante erada 10 anni ma una donna di Vittoria (Ragusa) ha continuano a prelevarne la pensione intascando oltre 150mila euro. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando ...Avrebbe incassato per 10 anni la pensione della donna che aveva assistito come badante, e deceduta nel maggio del 2012. E' la presunta truffa da oltre 150mila euro scoperta dalla Guardia di finanza di ...

Ragusa, anziana morta da 10 anni: badante continua a prelevarne pensione Adnkronos

Le indagini svolte dai militari della Compagnia di Vittoria hanno consentito di dimostrare come la donna, in virtù della propria delega ad operare sul conto corrente e approfittando dell'erronea ...Una badante intasca per 10 anni la pensione di un'anziana morta, approfittando di un guasto del sistema informatico Inps: è stata denunciata ...