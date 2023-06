Anwar Megbli non ce l' ha fatta | il calciatore è morto dopo l' incidente in scooter

(Di martedì 6 giugno 2023) Non ce l'ha, il giovanein forza alla Juniores Nazionale dell'Us Livorno. Il 18enne, le cui condizioni erano apparse disperate fin da subito, è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 giugno, all'ospedale pisano di Cisanello. I medici hanno fatto il possibile per...

, morto a 18 anni il baby calciatore del Livorno: era stato tamponato in scooter Bus nella scarpata, identificata la vittima dell'incidente: era un ragazzo di 26 anni Ragazzo travolto e ...È morto il calciatore 18enne delle giovanili del Livornoche era ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente stradale. Il ragazzo, definito una promessa tra gli addetti al settore, intorno alle 5.30 del mattino di domenica è ...È morto oggi all'ospedale pisano di Cisanello,, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell'Unione Sportiva Livorno 1915: era stato coinvolto in un incidente stradale tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e ...

Incidente per il giocatore del Livorno Anwar Megbli: scontro auto-scooter, morto il calciatore 18enne Virgilio Notizie

LIVORNO - Non ce l'ha fatta Anwar Megbli, giovane attaccante del Livorno che era ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente stradale. Il calciatore, classe 2005 appartenente alle giov ...Il giovane era in scooter insieme a un amico dopo una serata in discoteca. L'automobilista che li ha investiti è risultato positivo all'alcol test ...