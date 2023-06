Anwar Megbli | morto il 18enne calciatore del Livorno dopo un incidente stradale sull' Aurelia | scontro auto-scooter

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 6 giugno 2023) Il giovane talento, considerato una promessa dagli addetti ai lavori, è stato coinvolto in una collisione intorno alle 5:30 di domenica mattina, quando è stato tamponato da un'mentre viaggiava in sella al suo motorino insieme a un amico, anch'egli ricoverato in gravi condizioni pre