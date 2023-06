Antonino Spadaccino e il dramma della mamma malata di Alzheimer

Leggi su tpi

(Di martedì 6 giugno 2023), noto anche con il solo prenome, è un noto cantante italiano nato a Foggia nel 1983. Ha partecipato e vinto trasmissioni di successo come Tale e Quale show e Amici. Nel 2016 ha fatto coming out dichiarando la propria omosessualità. Legatissimo alla famiglia,ha raccontato di dover affrontare da un po’ di tempo la malattia di sua madre: “Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?”, aveva scritto il cantante sui social riportando le parole. “Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, ...