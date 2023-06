Antonino Spadaccino è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante

Leggi su tpi

(Di martedì 6 giugno 2023) ospite a Oggi è un altro giorno? Ilè ospite questo pomeriggio della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1. Da tempo ha fatto coming out svelando di essere gay. L’artista inoltre da qualche anno deve affrontare la malattia della madre, che soffre di Alzheimer.è molto riservatosua. Ospite di Verissimo, ha raccontato: “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo disastrosa. Senza dare troppi dettagli, magari ci si innamora, si idealizza una persona, e a volte non è come sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”. Nell’intervista a Silvia Toffanin ha aggiunto che per superare il trauma ...