Eppure, guai a definirla la migliore squadra inglese di sempre anche perché, almeno stando a, non c'è paragone con il suo Manchester United del 1999. Parlando a Four Four Two , l'ex ...... blues e soul (Wynton Marsalis, Brad Meldhau, Red Rodney e Freddy, solo per fare qualche nome) ... La seconda mostra è un'installazione di Raffaele Curi dedicata aWarhol che si snoda su più ...L'attaccante norvegese, alla prima stagione in Inghilterra, è riuscito a realizzare la bellezza di 36 reti, superando il record di marcature in una singola stagione di Premier League die ...

Andy Cole: “L’eventuale Treble non renderà il City migliore del mio United” ItaSportPress

L'ex leggenda dello United non ha dubbi sul fatto che l'eventuale Treble del City in questa stagione possa portare la squadra ad essere migliore dei Red Devils e del loro Triplete.