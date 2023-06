Andrea Pucci | chi è la moglie Priscilla Prado | “Abbiamo avuto molti alti e bassi tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Nato a Milano il 23 agosto 1965,oggi ha 58 anni: è nato il 23 agosto 1965, sotto il segno zodiacale del Leone, la compagna è. Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, il comico ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano. Poco dopo ha intrapreso la professione di gioielliere, anche se il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di far ridere la gente. Così, dopo esser stato notato da Tiberio Timperi e proposto a La sai l’ultima? ha iniziato la sua gavetta televisiva che l’ha portato al successo. Oggi, oltre a essere conosciuto in TV, è celebre anche nei teatri italiani e nelle librerie, dove ha anche pubblicato alcuni suoi libri., chi è ladi ...