Amore incondizionati dei tifosi della Roma | record di abbonamenti Ma c' è un giallo

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 giugno 2023) Superati i 35milain meno di 20 giorni. Numeri da capogiro per la campagnadi campionatoper la prossima stagione. Dopo i trentatré sold out di quest'annata - che salgono a 34 se si considera anche l'Olimpico pieno per la finale a Budapest – irossi hanno voluto confermare tutto il loroperla squadra e per José Mourinho, raggiungendo praticamente la quota dello scorso anno in meno di 20 giorni – nel 2022/23 sono state 36.000 le sottoscrizioni. Risultano infatti esauriti molti settori, senza neanche un posto disponibile in Curva Sud, nei Distinti Sud, nei Distinti Nord e in Curva Nord – a chi ha sottoscritto l'abbonamento in questi ultimi due settori, in occasionegara contro la Lazio verrà ...