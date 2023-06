Ambiente | il Lazio “liberato” da 60 chili di mozziconi di sigarette

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma – Una vera e propria impresa per celebrare la Giornata Mondiale dell’, la ricorrenza istituita dal Programma delle Nazioni Unite per l’(UNEP) ne 1972 per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra. I volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, nel fine settimana hanno raccolto da terra oltre 120miladi sigaretta, pari a più di 490 chilogrammi, in 100 appuntamenti in tutta Italia. Ilha “contribuito al bottino” con oltre 60 chilogrammi in 14 appuntamenti tenutisi nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo. Un risultato eccezionale ottenuto grazie al supporto di MINI, partner che sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione ...