"Allora sì che è un problema". E Meloni umilia Fazio e la Schlein

Stiamo parlando del citomegalovirus (CMV), una volta contratto, rimarrà per sempre - latente - ... Se il CMV può infettare un feto e causare malformazioni,perché le persone incinte non ...In Italia però è dura da accettarlo, pensasu Spotify c'è più gentecerca Donatella Rettore di quellacerca Rettore e basta". Benechi è Rettore "Io non sono Pinocchio, sono ...Lukaku: "Molti giocatorifecero quell'impresa, vengono spesso a vedere le nostre partite e mi diconolo spirito è lo stesso di". E anche chi nega, in realtà conferma. Come Dimarco: "...

Assassinio di Giulia Tramontano. Lettera a una madre distrutta dal ... Avvenire

La stoccata del presidente del Consiglio alla sinistra che la accusa di essere autoritaria. L'affondo su Fabio Fazio e Elly Schlein ...Un videogioco per vincere la paura dell’anestesia: l'aiuto ai bambini tra i dai 2 ai 10 anni anni pensato da un'infermiera del Cincinnati Children's Hospital, in Ohio.