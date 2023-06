Allegri&Mou gemelli diversi | un errore restare con Juve e Roma se non c' è fiducia totale dei club

Tanto è contestatodalla maggioranza dei tifosi, che gli rimproverano un gioco non all'altezza, tanto è amato Mourinho, che ha ricevuto anche domenica scorsa l'abbraccio del suo popolo. ...Per il momento la squadra diè qualificata alla prossima Conference League , ma rischia l'esclusione dalle coppe almeno per la prossima stagione. L'Uefa sta ancora svolgendo le sue indagini. ...... il proprietario del club che, nel pieno del caos generato dalla scoppio dell'inchiesta Prisma, con tutte le sue conseguenze sportive, aveva investitodel ruolo di uomo - Juve a tutto campo, ...

Ecco le sue parole: "Io sono capricorno capoccione e terrei Allegri. Quello che dico non sarà condiviso dalla stragrande maggioranza dei tifosi juventini. Se dovesse andare via, ci sono dei giovani ...La loro stagione ha vissuto in parallelo, ora l’ambiente li vive in modo diverso: contestato il bianconero, osannato il giallorosso. Ma il futuro non può essere legato alla mancanza di alternative ...