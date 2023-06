Allattamento | Università di Oxford | con latte materno per almeno 12 mesi voti più alti a scuola

(Di martedì 6 giugno 2023) Nello studio, pubblicato sulla rivista Archives of Disease in Childhood , i ricercatori hanno analizzato i dati di un ampio gruppo di bambini britannici inclusi nell'indagine Millennium Cohort Study , ...

Nello studio, pubblicato sulla rivista Archives of Disease in Childhood , i ricercatori hanno analizzato i dati di un ampio gruppo di bambini britannici inclusi nell'indagine Millennium Cohort Study , ...... portando a periodi più lunghi dial seno e un aumento complessivo della sopravvivenza ... è uno degli autori dello studio del Dipartimento di Antropologia e Archeologia dell'di ...L'al seno per un tempo prolungato (almeno 12 mesi) potrebbe portare a migliori risultati a scuola durante l'adolescenza: lo suggerisce uno studio condotto presso l'di Oxford e ...