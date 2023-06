All’Accademia le giovani tenniste più promettenti Orlandini e Carrera “confermano” il Gasp

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) In un momento storico nel quale il tennis italiano cerca, tra alti e bassi, di rilanciarsi, l’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo ha ospitato con grande orgoglio le ottounder 16 piùnel panorama nazionale, impegnate in uno stage amichevole di allenamento sui campi di via Monte Gleno 2/L. Lepromesse (tutte con classifica tra i 2.6 e i 3.2), suddivise in squadra rossa e squadra blu, si sono sfidate in formato “Laver Cup” già a partire dal primo pomeriggio di martedì, dando vita a match spettacolari che hanno incuriosito e strappato grandi applausi al pubblico presente. Nella squadra rossa sono state inserite: Sonia Jemma (Tennis Club Zanica Bergamo, classifica 2.6), Giulia Lodovici (Tennis Club Zanica Bergamo, classifica 3.2), Vittoria Zorzi (Società Sportiva Tennis Comunali Vicenza, ...