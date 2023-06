Alfredo Cospito trasferito dal carcere Opera | l’anarchico al 41bis torna in quello di Sassari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023)neldi, attualmente detenuto al 41 bis, lascia quindi ildi, alle porte di Milano, dove si trovava per motivi di salute alla luce dello sciopero della fame durato diversi mesi per protestare contro il regime delduro. Il digiuno era stato ufficialmente interroto il 19 aprile. Il suo trasferimento nelmilanese era stato necessario vista la presenza di un reparto per la degenza dei detenuti malati che manca nel penitenziario di. “Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame”, aveva fatto sapere tramite un modulo prestampato a disposizione dei detenuti avvisando così i vertici del Dap, del...