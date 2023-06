Alessia Pifferi | i rilievi della scientifica nella casa dove è morta Diana | Due valigie con 30 abiti da sera ma il frigo vuoto

Ieri c'è stata una nuova udienza del processo per la madre, che l'aveva lasciata sola in casa per giorni ed è chiamata ora a rispondere di omicidio volontario pluriaggravato. In aula ...🔊 Ascolta l'articolo Durante l'udienza del processo in cuiè imputata per omicidio volontario pluriaggravato, la dirigente della polizia scientifica ha descritto dettagliatamente il ritrovamento del corpo di Diana, la bimba di 18 mesi morta di ..., le testimonianze choc: 'Diana era supina, mani e bocca nere. In casa niente cibo, solo abiti da sera' Ricattati e violentati A far partire l'indagine è stata la segnalazione di una ...

Processo Alessia Pifferi, teste: "In casa frigo vuoto e valigie con 30 abiti da sera" Sky Tg24

Emergono altri drammatici particolari sulla morte della piccola Diana, la bimba morta di stenti mentre la madre Alessia Pifferi, ora a processo, era a divertirsi fuori casa e l'ha abbandonata per gior ...Secondo la testimonianza della prima poliziotta entrata nell’appartamento dove è stato rinvenuto il cadavere della piccola Diana, la madre ...