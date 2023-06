Alessandro Cattelan | “Non voglio andare nello spazio di Fazio | non credo sia il momento giusto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Il successo di Stasera c’èsu Rai2, una serie Netflix, uno spettacolo a teatro, la radio, Eurovision e una casa editrice fondata da zero. Carattere magnetico, stile inconfondibile e il pizzico di esuberanza che non guasta, anzi, rende tutto più piacevole,lavora in equilibrio tra mille impegni e famiglia. Fino a qualche anno fa, però, lo spettacolo era solo un divertimento e, alla voce professione, la sua carta d’identità recitava: calciatore. “Il fatto è che mi piace l’intrattenimento e provare a fare tutto: ci sono cose che mi vengono meglio, altre che è meglio se le lascio perdere… ad esempio ho scritto dei libri, ma non vale la pena leggerli”, ha raccontato il conduttore, ospite al Festival della Tv. Il nodo della questione è che, ha ammesso, “non ho mai considerato il mio un lavoro fino a quando l’ho ...