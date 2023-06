Aldo Grasso promuove GialappaShow su Tv8

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 giugno 2023) «Gialappa’s Show», una manna per la rete che li ospita Corriere della Sera, di, pag. 55 (…) Il programma si regge su due capisaldi: la conduzione del Mago Forest, sempre più bravo e sempre più in sintonia con le voci fuori campo, e il «riciclaggio» dei programmi targati Sky. Il Mago Forest è l’opposto del «bravo presentatore»: pasticcione, megalomane, vanaglorioso manifesta una naturale propensione al disastro. E invece succede il contrario: non sbaglia i tempi, anzi li detta, fa ruotare gli ospiti attorno a sé in perfetta sincronia, sa cucire il passaggio da un numero all’altro secondo scrittura. Rappresenta ancora la parodia del conduttore ma a differenza di Claudio Lippi o di Simona Ventura è lui il primo a parodiarsi con padronanza di battute e situazioni. I Gialappi sono una manna per la rete che li ospita perché rimettono in ...