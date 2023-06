Alcaraz-Tsitsipas oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di martedì 6 giugno 2023) Carlosaffronterà Stefanosnei quarti di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il match che tutti si attendevano nel primo quarto di tabellone maschile. Lo spagnolo sta continuando ad impressionare in questi giorni a Parigi e gli appassionati già immaginano una possibile semifinale contro Djokovic. Prima, il numero uno del mondo deve però superare un ostacolo comunque ostico come il greco, già finalista di questo torneo, anche se gli scontri diretti non sono sono molto incoraggianti.ha infatti vinto tutte e quattro le partite disputate. L’ultima di queste si è giocata poco più di un mese fa a Barcellona, con la vittoria del giovane iberico in due facili set. SEGUI LA...

Onestamente non ho una risposta ma posso dire che mi considero veloce"ha sinora eliminato Cobolli, Musetti, Shapovalov e Daniel.ha battuto Vesely, Carballes, Schwartzman ed ...Quarti spettacolo trae Rune - Ruud, rivincita di Roma . Ciclone, troppo per Musetti. Un crescendo da Montecarlo a questa parte, che però non aveva fatto i conti col più ......in semifinale A impedire il grande intento di Djokovic potrebbe esserci proprio Carlos. I ... Lo spagnolo dovrà battere un giocatore ostico come Stefanos(4 - 0 nei precedenti in suo ...

Roland Garros, Alcaraz: “Il gioco di Tsitsipas si adatta bene al mio” Ubitennis

Per Novak Djokovic e il suo «bottoncino» c’è Kachanov, Carlos Alcaraz affronta Tsitsipas. Tra le donne Svitolina contro Sabalenka ...Novak Djokovic scenderà in campo per la 14ª volta in un match dei quarti del Roland Garros. L'ex numero 1 oggi sfiderà il russo Khachanov, giustiziere di Sonego. L'incontro non inizierà prima delle 14 ...