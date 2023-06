Alba Parietti scatta un selfie a mare | il dettaglio nella foto non sfugge ai fan | «Sei in una spiaggia nudisti?»

(Di martedì 6 giugno 2023) Un relax particolare per. La showgirl si mostra su Instagram solare e sorridente, sotto il sole della Spagna. «Formentera Today», scrive sotto il post in cui mostra lae diversicon cappello di paglia e occhiali da sole per proteggersi dal caldo torrido. Ma i fan non restano indifferenti di fronte ad un unche emerge dagli scatti. Ecco cosa è successo. L’ironia social «Ma è una? si intravede un c**o», scrive un utente, divertito dal particolare dello scatto. Dietro di lei, infatti, appare un uomo completamente nudo e con il sedere in bella vita. Insomma,è su unadi? Si sa che la Spagna è ...

... festa in famiglia ECCO ERNEST GEORGE RONNIE Fotogallery - La principessa Eugenia di York presenta il suo secondogenito GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Fuori programma piccante perIN ...Maddalena Corvaglia non fa pace con Elisabetta Canalis: 'Grande dolore' GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Fuori programma piccante perIN POSA PER I FOLLOWER Fotogallery - Aurora ...Fotogallery - Incoronazione di Carlo, l'arrivo di Harry duca di Sussex GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Fuori programma piccante perIN POSA PER I FOLLOWER Fotogallery - Aurora ...

Alba Parietti, selfie in costume a Formentera... ma un uomo nudo dietro di lei le ruba la scena TGCOM

Il nuovo corso di Viale Mazzini con il governo di Giorgia Meloni ha visto la nomina di Jacopo Volpi come direttore di Rai Sport al posto di Alessandra De Stefano. Ed è proprio all’ex direttrice che or ...Paola Ferrari è pronta a tornare. A prendersi anche la sua rivincita come racconta a Nuovo Tv. Potrebbe farlo dopo il suo addio a Rai Sport prima del Mondiale di calcio in Qatar, dopo che ...