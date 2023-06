(Di martedì 6 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –lancia oggi unadel piano “per” a supporto del Paese, con iniziative per un valore potenziale complessivo di 10 miliardi di euro.Dopo gli interventi attuati la scorsa estate per consentire a famiglie e imprese di affrontare i rincari energetici e delle materie prime, la banca vara ora una serie di iniziative finalizzate a dare un concreto sostegno ai consumi di privati e famiglie alle prese con l’inflazione, nonchè a fornire nuove risorse per lo sviluppo di specifici settori e territori.Queste iniziative rappresentano un ulteriore segno dell’impegno della banca nei confronti dei propri clienti e delle comunità in cui opera.Tra le nuove azioni chemette a disposizione di privati e famiglie: – flessibilità nel ...

... caratterizzato da un'esposizione della sessualità parecchio esplicita e anche perdelle ... Lo show ha fatto registrare numeri sicuramente solidi per lacreatura di Sam Levinson, anche se non ...... con uno show interamente rinnovato, con nuovi video e coreografie mozzafiato, con una...- online/event=3300435 telefonicamente 027636901 circuito Ticketone Teatro ManzoniManzoni 42 - 20121 ...Il nuovo stabilimento di Ferrari che produrrà supercar elettriche e propulsori digenerazione sarà pronto entro la metà del prossimo anno per dare ilal capitolo elettrico della casa automobilistica. L'impianto, a Maranello, nel nord Italia, 'sarà pronto nel giugno 2024', ...

Al via nuova edizione di “Unicredit per l'Italia”, iniziativa per 10 mld ... Il Denaro

Dal 9 giugno al 9 settembre torna alla Fiera di Padova il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, con Levante madrina della XVI Edizione e “Mare Caos” di Paola & Chiara come sigla ufficiale. Tra gli os ...Stavo uscendo da un periodo molto difficile per me, e il mio producer, Jason Rooney, insistette per farmi scrivere qualcosa di nuovo. Suonerà come un cliché ... momenti di totale smarrimento, l’unica ...