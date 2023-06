Al ‘San Pio’ il corso di formazione sulla tracheotomia

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedi 8 giugno, alle ore 9.00, presso la Sala Congressi del padiglione “Santa Maria delle Grazie” dell’AORN “San Pio” di Benevento, si terrà ungestione completa della. Ilè rivolto ai medici e agli infermieri che operano in ospedale e sul territorio e che, con ruoli differenti, hanno in cura i pazienti tracheotomizzati. Si affronteranno svariate tematiche riguardanti le tecniche di, la gestione pre – peri – post operatoria del paziente tracheotomizzato e l’assistenza nel medio e lungo periodo. Il paziente tracheotomizzato necessita della cura periodica della cannula e della stomia: senza un adeguato training è difficoltoso gestire il paziente, sia da parte del medico che da parte dell’infermiere. Ilfa ...

