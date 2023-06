Al Roland Garros iniziano i quarti | Alcaraz-Tsitsipas il piatto forte del day 10

(Di martedì 6 giugno 2023) Al2023 s’inizia a fare sul serio. Il day 10 del secondo Slam stagionale, infatti, propone la prima metà deidi finale (due femminili e due maschili). Ad aprire le danze sul Court Philippe-Chatrier saranno Karolina Muchova e Anastasia Pavlyuchenkova. La potente ceca ha estromesso al primo turno la top ten greca Maria Sakkari per poi sfruttare abilmente una parte di tabellone obiettivamente orfana di nomi altisonanti. La russa, invece, è reduce da tre battaglie al terzo set. Per lei si prospetta un enorme balzo in classifica al termine di questa settimana. Basti pensare che si è presentata ad inizio torneo al di fuori delle prime trecento del mondo a causa dei problemi fisici. Partirà leggermente favorita contro la sua avversaria. Nel bilancio, infatti, pesa tantissimo la finale disputata (e persa) su questi campi ...

Photo Credit: Getty ImagesTutti i tennisti italiani sono usciti dallo slam francese. Il2023 non ha riservato al gruppo nostrano quei risultati che ci si aspettava. Diego Nargiso, ex tennista di alto livello, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di OA Sport per ...Carlos Alcaraz ha eliminato al quarto turno Lorenzo Musetti ed incontrerà ai quarti di finale il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha commentato così la sfida di domani in programma alle 20.15: "...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Per Novak Djokovic e il suo «bottoncino» c’è Kachanov, Carlos Alcaraz affronta Tsitsipas. Tra le donne Svitolina contro Sabalenka ...Novak Djokovic scenderà in campo per la 14ª volta in un match dei quarti del Roland Garros. L'ex numero 1 oggi sfiderà il russo Khachanov, giustiziere di Sonego. L'incontro non inizierà prima delle 14 ...