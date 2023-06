“Aiutatela presto!” Isola dei Famosi | panico in diretta | malore perla naufraga all’improvviso Alvin costretto a bloccare tutto e intervenire

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Un naufrago si è sentito male inall’dei. Attimi didurante l’ottava puntata del programma condotto da Ilary Blasi. È successodurante una prova di forza. A sfidarsi senza esclusione di colpi Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. Le due si sono sfidate (in una prova davvero complessa) per tentare l’accesso al televoto flash riguardo il primo finalista. Come sappiamo, ad avere la meglio durante il primo incontro è stata Pamela Camassa: è lei ad aver vinto Prestes nella prova di apnea. >> “C’è un altro nella sua vita da 8 anni”. Choc all’dei, scoperto il segreto di Helena Si è trattata però di una cosa che ha fatto molto discutere. Dallo studio dell’è intervenuto Enrico Papi, che ha ...