Ahsoka | confermata la presenza degli Inquisitori | ecco la prima immagine

(Di martedì 6 giugno 2023) I cacciatori di Jedi che lavoravano per Darth Vader torneranno in, nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+. Una grande minaccia del passato tornerà nel vasto universo di Star Wars. Nonostantesia ambientata dopo la caduta dell'Impero nella trilogia originale, sembra proprio che gli, gruppo di cacciatori Jedi che rispondevano agli ordini di Palpatine, non siano del tutti scomparsi. Empire Magazine ha diffuso in rete l'ufficiale di un Inquisitore che sarà presente nella nuova serie per Disney+. Glisono apparsi per lavolta nella serie animata Star Wars: Rebels per poi tornare nel videogame Jedi: Fallen Order e nella serie Obi-Wan Kenobi. A interpretare uno di loro in live action ci ha pensato …

Star Wars, dov'è Ezra Bridger La risposta del creatore diDave Filoni In attesa di conferme da parte di Lucasfilm,dovrebbe arrivare in streaming il 31 agosto. Il primo trailer era ......Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. PIXAR Win or Lose (dicembre 2023) è la prima serie ufficiale con episodi di lunga durata targata Pixar......JediTano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Win or Lose (dicembre 2023) è la prima serie ufficiale con episodi di lunga durata targata Pixar...

I cacciatori di Jedi che lavoravano per Darth Vader torneranno in Ahsoka, nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+.Ahsoka sta per arrivare con la Stagione e l'attrice protagonista, Rosario Dawson, sta già pensando alla Stagione 2 dello show.