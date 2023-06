Agnelli | Torino | tribunale sospende decisione eredità**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023), 6 giu. - (Adnkronos) - Ildiha accolto la richiesta avanzata dai legali dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann e sospeso la causa successoria promossa contro di loro dalla madre, Margherita Agnelli, sull'eredità di famiglia. La sospensione è stata decisa in attesa che si formi il giudicato sulle cause svizzere pendenti a Ginevra e a Thun. Dinanzi alle autorità svizzere sono, infatti, pendenti cause ove si discute circa la validità degli accordi del 2004 (in forza dei quali Margherita aveva transatto ogni questione relativa alla successione paterna e rinunciato, con atto notarile, a ogni pretesa successoria circa la successione paterna), nonché un'ulteriore causa ove si discute della validità dei testamenti di Marella Caracciolo Agnelli.