Aggredisce la compagna a Napoli e si scaglia contro la Polizia

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 6 giugno 2023)lae la minaccia con un coltello a. Quando arriva ladà in escandescenze eanche lorolae poi sianchela. È quanto accaduto il 4 maggio scorso a. Gli agenti del Commissariato Scampia sono intervenuti presso una abitazione di via della Resistenza su disposizione della centrale Operativa. La segnalazione parlava di una lite familiare.Appena i poliziotti sono giunti sul posto una donna li ha avvicinati e, mostrando diverse escoriazioni e contusioni, ha raccontato di aver subito un aggressione dal compagno per futili motivi. Secondo il racconto della donna agli agenti, l’uomo l’avrebbe anche minacciata ...