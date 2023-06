Ag Buffon | «Se resterà al Parma un altro anno? Non abbiamo ancora parlato…»

(Di martedì 6 giugno 2023) Silvano Martina, agente di Gianluigi, ha parlato aLive.com del futuro dell’estremo difensore ex Juventus Silvano Martina, agente di Gianluigi, ha parlato aLive.com del futuro dell’estremo difensore ex Juventus. PAROLE – «Sealun? Nonparlato, né io e Gigi tantomeno con la società. Ora lasciamo passare una decina di giorni e poi vedremo… La mancata promozione può incidere sulla scelta per il futuro? Ripeto, non hoparlato con Gigi, ma non credo possa incidere questo».

L'agente storico del portiere, Silvano Martina , ha parlato a Parmalive spiegando la situazione: "Seal Parma un altro anno Non abbiamo ancora parlato, né io e Gigi tantomeno con la ...Il rapporto con le forze dell'ordinecomplesso ancora per diverso tempo. 'Sono stato in ... 'La D'Amico non se po' più nomina perché s'arrabbia - dice - Dopol'ha cazziata basta la D'...nella storia del calcio come uno dei migliori portieri di sempre e sarà ricordato come il portiere dell'Italia che nel 2006 vinse il Mondiale di Germania contro i pronostici di tutti. ...