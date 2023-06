Affari Tuoi chiude e Amadeus sostituito | stagione record | tutte le vincite

(Di martedì 6 giugno 2023) Cambio della guardia in casa Rai. Con l'ultima puntata distasera, martedì 6 giugno 2023,si congeda dal pubblico del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo sgomberando il campo nella fascia dell'access prime time. La quindicesimadel celebre gioco dei pacchi è stata una scommessa vinta superando anche le previsioni più ottimistiche, arrivando a bissare (e a volte anche a superare) i dati Auditel de I Soliti Ignoti - Il Ritorno. La media dello share è del 24% circa, pari a più di 4.500.000 telespettatori, con punte di oltre il 27% di share. La prima puntata, in onda lo scorso 16 aprile, ha ottenuto oltre 4.6 milioni di spettatori con il 23.4%. Il 24 maggio scorso, invece,ha conquistato ilin spettatori pari a 5.122.000 ...

Inflatech , un'azienda di proprietà di un ricco uomo d'russo che, nella Repubblica Ceca, ... Entro cinque minuti puoi nascondere icarri armati e sostituirli con le esche che verranno ...con 4.965.000 spettatori con il 24.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.457.000 spettatori (17%), N. C. I. S. su Italia 1 con 1.335.000 spettatori (...L'estate è alle porte e in questi giorni molti dei programmi di punta delle principali reti televisive stanno giungendo al termine della stagione. Tra queste c'è anche, che nella serata di oggi martedì 6 giugno arriva alla sua ultima puntata stagionale. Amadeus si prende dunque un periodo di meritato riposo prima di tornare in onda, in autunno, con ...

Affari tuoi, Loredana (Liguria) tenta il tutto per tutto ma si deve accontentare di 500 euro corriereadriatico.it

Il 6 giugno su Rai 1 l'ultima puntata stagionale di Affari Tuoi: dopo anni di assenza, Amadeus è riuscito a svecchiare il format e ottenere un trionfo."Affari tuoi", penultima puntata con la Liguria in gioco e con Loredana chiamata a sfidare la fortuna. E le prime indicazioni sembrano interessanti: non solo per il pacco 13 che gli capita ma anche ...