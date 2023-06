“Affari Tuoi” | Amadeus commosso in diretta | cosa è successo

(Di martedì 6 giugno 2023) News tv. . Su Rai 1 è tornato il game shownella versione quotidiana con la conduzione di. Al centro del gioco, come sempre, ci sono i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi. In ogni puntata sono presenti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro è il “pacchista” protagonista della puntata con pacco che contiene un premio che, nel caso più alto, è di 300.000 euro. Nuovo, invece, il gioco finale “La regione fortunata”. Nel corso della penultima puntata, andata in onda ieri sera 5 Giugno 2023, c’è stato un momento decisamente emozionante.Leggi anche: “”, gelo in studio dopo la rivelazione choc della concorrente:senza parole Leggi anche: “”, attimi di paura in ...

L'estate è alle porte e in questi giorni molti dei programmi di punta delle principali reti televisive stanno giungendo al termine della stagione. Tra queste c'è anche, che nella serata di oggi martedì 6 giugno arriva alla sua ultima puntata stagionale. Amadeus si prende dunque un periodo di meritato riposo prima di tornare in onda, in autunno, con ...Ascolti tv lunedì 5 giugno 2023: preserale e access prime time Rai Uno:hanno totalizzato 4.965.000 spettatori (24.4% di share); Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.457.000 persone ...La Rai si prende tutto. Lunedì 5 giugno la tv di Stato domina il preserale e l' access prime time , ma anche la prima serata. Rai 1 si impone, in sequenza, con L'Eredità ' e '', quindi ' Blanca ', che finisce davanti a 'L'Isola dei Famosi', programma in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi . Completa il podio ' Report ' su Rai 3 . Ecco tutti i dati Auditel ...

Affari tuoi, Loredana (Liguria) tenta il tutto per tutto ma si deve accontentare di 500 euro corriereadriatico.it

Il 6 giugno su Rai 1 l'ultima puntata stagionale di Affari Tuoi: dopo anni di assenza, Amadeus è riuscito a svecchiare il format e ottenere un trionfo."Affari tuoi", penultima puntata con la Liguria in gioco e con Loredana chiamata a sfidare la fortuna. E le prime indicazioni sembrano interessanti: non solo per il pacco 13 che gli capita ma anche ...