AEW | Tony Khan rivelerà il primo main event di Collision | sarà coinvolto CM Punk?

(Di martedì 6 giugno 2023)ha annunciato che domani, durante la puntata di Dynamite, verrà annunciato ildella storia di AEW, secondoshow della federazione di Jacksonville, prossimo al debutto in quel di Chicago il 17 di questo mese. E’ molto probabile che l’incontro in questione veda come protagonista CM, al ritorno in AEW come annunciato settimana scorsa.

Ha dichiarato Kenny Omega , vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondoe campione del mondo tag team: 'Quando ho firmato per la prima volta conKhan mi ha dato l'opportunità ...... eha già dimostrato che le cose belle arrivano a chi sa aspettare", ha dichiaratoKhan, CEO, e GM di. "Con Fight Forever , mettermo in scena un'esperienza unica che vi ricorderà quella ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

Tony Khan annuncerà il main event di Collision a Dynamite The Shield Of Wrestling

The wrestling universe trembles as Mercedes Moné transcends, leaving her WWE persona behind; she ascends. AEW's electrifying TV echoes her name, a star reborn, ...Beyond Danielson and Khan, Sonjay Dutt, QT Marshall, Will Washington, Jerry Lynn, Dean Malenko, and Christopher Daniels are understood to have roles in AEW's creative department, while many top stars ...