Adriana Volpe | spuntano terrificanti minacce dall' ex marito | «Ti rovino»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 giugno 2023) Ieri, lunedì 5 giugno 2023, si è tenuta una nuova udienza del processo che vede contrapporsie il suo exRoberto Parli. Dopo ben 10 anni di matrimonio, periodo durante il quale è nata anche una figlia, Gisele, i due si sono separati. La conduttrice ha anche denunciato il suo ex per maltrattamenti in famiglia. Roberto, dunque, sta affrontato il processo a cui ieri ha preso parte una testimone in favore di. Nello specifico, si tratta di una cara amica della, che ha avuto modo di vivere l'orribile esperienza della donna mediante i suoi sfoghi telefonici e non solo. Ebbene, da tale testimonianza sono emerse delle questioni agghiaccianti. Processo Roberto Parli e: testimone di lei fa confessioni agghiaccianti Roberto Parli, ...