Adriana Volpe e i maltrattamenti dell’ex | «Va al Grande Fratello | le farò fare una brutta fine»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 giugno 2023) Roberto Parli, ex marito di, ha minacciato di non farle vedere più la figlia e di farleuna. Lo ha fatto davanti a un’amica della showgirl che ieri ha testimoniato nel processo pernei suoi confronti. «Sei una z… quando esci ti rovino la vita», è una delle frasi riportate. E ancora: «Porto via la bambina, non gliela faccio più vedere». La donna, racconta Il Messaggero, ha registrato i messaggi vocali di Parli. I due si sono separati nel giugno 2021. Nelle scorse udienze proprioaveva raccontato i. «I rapporti tra loro sono sempre stati molto tranquilli, ma le cose hanno iniziato a cambiare poco prima che lei entrasse nel programma e sono degenerate quando lei era nella casa», ha detto ...