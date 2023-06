Adnkronos | una pubblicazione per i 60 anni e il 33° Libro dei Fatti

(Di martedì 6 giugno 2023) () - Unaper i sessant'e la 33a edizione deldei. Due traguardi importanti per l'quest'anno. Saranno raccolti in un volume contributi originali e interventi autorevoli per celebrare l'versario, che ricorre il prossimo 24 luglio, dell'agenzia di stampa guidata da Giuseppe Marra. La nuova edizione deldeirinnoverà l'appuntamento con le notizie, le storie, i protagonisti che scandiranno il racconto di un intero anno. Uno strumento ormai indispensabile e con una distribuzione sempre più capillare.

"Il segnale che ho voluto dare è di ripartenza - dice Alberta Ferretti all'pochi giorni dopo aver presentato la Resort 2024 - . La natura si è abbattuta sulla nostra terra conviolenza ...Ecco perché abbiamo deciso di dedicareGiornata all'Ascolto, l'8 giugno, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione". Così all'Salute Stefano Berrettini, ...pubblicazione per i sessant'anni e la 33a edizione del Libro dei Fatti. Due traguardi importanti per l'quest'anno. Saranno raccolti in un volume contributi originali e interventi ...

una pubblicazione per i 60 anni e il 33° Libro dei Fatti Adnkronos

(Adnkronos) - Una pubblicazione per i sessant'anni e la 33a edizione del Libro dei Fatti. Due traguardi importanti per l'Adnkronos quest'anno.Ecco perché abbiamo deciso di dedicare una Giornata all’Ascolto, l’8 giugno, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione”. Così all’Adnkronos Salute Stefano Berrettini, presidente ...