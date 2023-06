Actionaid | contro l' abbandono scolastico necessarie politiche di orientamento efficaci

... educatrice pernei programmi di orientamento a Palermo. A dicembre il ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato, dopo otto anni, le nuove linee guida per l'orientamento ...... sono nella condizione di Neet il 20,5% delle ragazze italiane di 15 - 29 anni,il 17,7%. Il ...siamo arrivati alla cifra record di 3 milioni di Neet secondo uno studio realizzato dae ......l'accesso alle cure mediche per tutti e sosteniamo le bambine e le giovani donne nella lotta... afferma Laura Cozzi, Head of Individual Donors AcquisitionItalia. Sono oltre 120mila i ...

Contro abbandono scolastico e disuguaglianze ActionAid

Tra il 7 e il 16 giugno, secondo il calendario su base regionale stabilito dal ministero dell’Istruzione e del Merito, termina l’anno scolastico. Torna così alla ribalta un’altra emergenza: il fenomen ...Il punto principale che è emerso dall’incontro, da cui bisogna partire per migliorare una situazione sempre più drammatica, è il bisogno di condivisione e collaborazione. All’interno dell’iniziativa I ...