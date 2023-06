Acn Contract | produrre energia pulita rimettendo a coltura terreni abbandonati

Una sfida innovativa come spiega Fabrizio Aniello, COO e Founder die di ADF Energy Solutions: "nello specifico noi ci occupiamo di sviluppo di impianti fotovoltaici con un grandissimo ...

Acn Contract, produrre energia pulita rimettendo a coltura terreni ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Accenture Plc (NYSE: ACN) has received a contract worth $329 million prime to manage a comprehensive information assurance and privacy program for the United States Agency for International ...