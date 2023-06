Acerbi | «Inter | sarebbe un peccato non vincere! Haaland? Si ferma di squadra»

Leggi su inter-news

(Di martedì 6 giugno 2023) Francescoha parlato ai microfoni di TNT Sports Brazil. Il difensore dell’si è focalizzato sull’imminente finale di Champions League contro il Manchester City Queste le parole di: «Come si? È un grandissimo calciatore, un grandissimo bomber. Ha dimostrato di essere il miglior attaccante centrale insieme a Benzema. Sicon la, siamo arrivati in finale non per il singolo ma perché tutta laè coesa. Abbiamo fatto due finali e le abbiamo vinte, ci aspetta la terza. Anche loro le hanno vinte. Arrivare in finale come quest’anno è bello, ma non vincereunenorme. Quando fai grandissime partite, ci sono grandi delusioni o grande gioie, questo bisogna ...