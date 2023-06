Acciughe impanate | croccanti e gustose | pronte in un baleno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 giugno 2023) Questesono perfette per aprire le danze di una cena informale con gli amici di sempre, ma non solo. Si possono servire come secondo, per un pasto in famiglia, accompagnate da un’insalata di stagione. Un gusto avvolgente, una resa croccante esternamente, morbida all’interno, ecco ciò che caratterizza questa ricetta tanto sfiziosa da poter rientrare nel filone dei finger food. Lasciate le posate nel cassetto, ma asciugate perfettamente l’olio in eccesso prima di servirle in modo da garantirvi una frittura davvero esemplare. Ospiti e familiari faranno a gara per afferrarne le codine e sgranocchiarne in quantità. Regalerete loro un pieno di salute perché offrirete loro un piatto di benefico pesce azzurro, ricco di calcio e omega 3, ideale per tenere bassi i livelli di colesterolo cattivo e rafforzare le ossa. Che aspettate allora? ...