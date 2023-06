Accademia Carrara | oltre 71 500 visitatori in 4 mesi per Cecco del Caravaggio

I numeri parlano chiaro, sempre . E sono i numeri a confermare che la mostra dell'dedicata a Cecco del Caravaggio, conclusasi domenica (4 giugno), è stata un successo: oltre 71.500 visitatori dal 28 gennaio, giorno in cui fu inaugurata; 1.308 i gruppi prenotati, ...Col trasferimento nel 1808 all'di Belle Arti diebbe l'incarico di 'direttore della banca Elisiana per la parte della statuaria' e si occupò della riproduzione in serie dei busti di ...Con il trasferimento, nel 1808, all'di Belle Arti di, ebbe l'incarico di "direttore della banca Elisiana per la parte della statuaria" e si occupò, appunto, della riproduzione in ...

Accademia Carrara, oltre 71.500 visitatori in 4 mesi per Cecco del ... L'Eco di Bergamo

Con oltre 71.500 visitatori in 4 mesi si è conclusa la mostra Cecco del Caravaggio. L’Allievo Modello, il primo appuntamento di Accademia Carrara completamente rinnovata, nell’anno di Bergamo Brescia ...Un Napoleone giovane, dallo sguardo malinconico, raffigurato senza le insegne imperiali, più uomo che imperatore. In marmo bianco di Carrara, l’aveva modellato così Lorenzo Bartolini (1777- 1850) ispi ...