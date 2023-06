“Abbiamo registrato tutto con una telecamera nascosta” | colpo di scena durante il processo per l’aggressione all’inviato e al cameraman de Le Iene

(Di martedì 6 giugno 2023) Li hanno menati e loro hanno. C’è una piccola ma decisiva svolta nelche vede l’inviato e ilde Leparte civile. “Ci siamo presentati per fare delle domande e invece di avere delle rispostericevuto solo botte”, ha dichiarato Michele Cordaro, l’inviato de Leche assieme alEnrico Maria Didoni hanno sostenuto di essere stati malmenati, con tanto di videocamera distrutta, da Claudio Zanatta, gestore dell’ex trattoria Bazzichet di Giavera del Montello (Treviso) e il figlio Mauro. La deposizione, come riporta il Gazzettino, “ha portato all’aggravamento delle accuse nei confronti di padre e figlio: il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha infatti modificato il capo d’imputazione contestando ...

