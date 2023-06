Aaron | il debutto con l’EP ‘Universale’ | «Ad ‘Amici’ ho preso per mano tutte le mie ansie»

Leggi su funweek

(Di martedì 6 giugno 2023) Umbro, classe 2004,(nome d’arte di Edoardo Boari) si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla scuola di Amici, partecipazione che lo ha visto raggiungere la semifinale. Entrato nel roster di Artist First, debutta ufficialmente con il primo EPdisponibile sule piattaforme digitali e in formato fisico. Ad anticiparlo, in radio e streaming, il singolo inedito Visione Led, che si candida a entrare nelle principali playlist estive. Come si vivono le settimane, i giorni, immediatamente successivi alla fine di un’esperienza come quella di Amici?Eh, i ritmi sono difficili! Direi complicatissimi, ma soprattutto perché vengo da un paesino come Nocera Umbra dove uscivo di casa c’era una fontana e due persone. Quindi, è un po’ complicato per me, ma è quello che mi piace fare quindi è bellissimo così. Si tratta ...